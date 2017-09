SOLIDARIEDADE: Ação entre amigos promove rifa beneficente a Zeladora Lucidalva Zanini

Kariny Santos/ Da redação

Conforme as informações repassadas pelo amigo da família Mateus Mattje, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, a zeladora começou a passar mal no dia 29 de Julho quando foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional onde foi medicada e recebeu alta, o procedimento foi realizado por mais três vezes como não surtiu efeito foi realizada a internação em um hospital particular do município, “onde descobriram que ela tinha um abscesso de pus no rim e que seria necessário fazer uma punção com dreno porque ela é diabética e o diabetes bloqueia qualquer medicamento de fazer efeito, o abcesso estava do tamanho de um limão grande, necessitava ser retirado o mais rápido possível. Ela internou na sexta, na quinta um especialista de Curitiba estava presente pra fazer a punção, a cirurgia foi um sucesso, foram retirados exatamente 150 ml de pus e ela teve que ficar com dreno por 33 dias. Ficou internada do dia 04 ao dia 10 de Agosto”, explicou.

Lucidalva é casada, tem duas filhas e trabalha como zeladora em uma escola de inglês, porém está de atestado, conforme o amigo da família a dívida do hospital ficou em torno de R$ 30.000,00 valor muito alto para a família custear, onde foi doada por amigos uma novilha e duas desmamas para a realização da rifa que será sorteada no dia 20 de dezembro.