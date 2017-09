Grande presença público marca 22ª Prifest

Da redação

Foi realizada neste final de semana, com grande presença de público a 22ª edição da Prifest – Festa da Primavera, o evento é organizado pela “família Rotária” e já se tornou evento tradicional em Alta Floresta, inclusive já faz parte do calendário oficial de festividades. A festa que tem como objetivo angariar recursos para a manutenção de trabalhos assistenciais, neste ano a renda será revertida em prol do banco de cadeiras de rodas e às entidades filantrópicas do município.

A Festa do Chopp trouxe um final de semana de muita festa e muita alegria para os participantes, no sábado, (16) a atração ficou por conta do show baile com os artistas João Neto & Cristiano que animaram a noite de abertura do evento.

Já no domingo o tradicional almoço foi acompanhado de muito chopp e da marca registrada do o vento o bingo que sorteou quatro prêmios, 1 moto Honda Bros 160: Patrick Aparecido Aragon, 1 moto Honda Fan 125i: Bernadete Trentine da Silva, 01 barco de alumínio 6m: Ivanor Antonioli, 1 televisor de Led de 43 polegadas: Jorge Lucas Lopes.

Para o presidente do Rotary club Amilto Felizardo, o sentimento é de satisfação pela presença do público e o sucesso de mais uma edição do evento, “todo dinheiro arrecadado neste evento ele retorna para a sociedade, para as pessoas mais carentes, em cadeiras de rodas, em projetos para as entidades necessitadas enfim uma serie de coisas que faz esse dinheiro voltar para a sociedade, então cada pessoa que veio aqui ele contribuiu para comprar um pedacinho de uma cadeira de roda que sera doada para alguém que esta precisando então isso condicionante e eu fico até emocionado e agradeço muito a todos organizadores e dos patrocinadores e da população de Alta Floresta”, destacou.