Fumaça sobre Alta Floresta é de queimadas da região, inclusive da queimada em Santa Helena

O céu de Alta Floresta foi tomado pela fumaça neste final de semana. Além de uma grande queimada na Comunidade Guadalupe, região da Pedra do Índio, houve registros de pequenos focos de queimada “nos quatro cantos” de Alta Floresta. Ainda assim, segundo o Tenente Augusto, da 7ª Companhia independente do Corpo de Bombeiros Militar, o número de queimadas não seria suficientes para “fechar o céu”, como se vê desde o final de semana. Queimadas na região, inclusive uma que provocou o trancamento da MT 325 no sábado, por mais de quatro horas, responsável também por um engavetamento com pelo menos 6 veículos na chegada de Santa helena (há 4 km da BR 163), seriam responsáveis por grande parte da fumaça que vem sendo inalado pela população local.

Ainda segundo Tenente Augusto, a situação é preocupante, diariamente são registrados ao menos cinco ocorrências de incêndio, deixando toda a corporação e a brigada municipal de incêndio diuturnamente atentas.

As redes sociais tem sido grande aliado das autoridades, com a população urbana e rural pedindo “socorro”, clamando por ajuda em alguns casos como o registrado na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe onde um foco de incêndio no sábado 16, atingiu grandes proporções, todas as casas foram evacuadas. Corpo de Bombeiros, IBAMA, Brigada Municipal e Secretaria de Infraestrutura e proprietários de maquinários se mobilizaram no auxílio aos moradores de Alta Floresta que foram ao local ajudar no combate.

Ainda sobre a queimada que atingiu uma fazenda na cidade de Santa Helena, além do prejuízo material, com morte de gado e até de um engavetamento na MT 325, o maior prejuízo é coletivo. O céu está fechado e ainda há focos de fogo nas imediações. O fogo atingiu um extensão de 15 km à margem da MT 325, passando de um lado para outro da rodovia. No local há casas que precisaram serem evacuadas, porém não há notícia de incidentes envolvendo os moradores.