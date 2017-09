Taques não paga e metade dos carros de polícia sai das ruas. Bandidagem comemora

A empresa Locavel Serviços Ltda que presta serviços de locação de viaturas para o Governo do Estado decidiu suspender os serviços de manutenção de veículos. A empresa fez o comunicado extra-oficial nesta quarta-feira, sem assumir publicamente o fato, comunicando apenas alguns órgãos de imprensa. A alegação é de que os pagamentos à empresa estão atrasados.

A empresa que tem sede no Pará e de acordo com o Muvuca Popular pertence a um ‘laranja’ do presidente Michel Temer em sociedade com Renan Calheiros, foi uma das duas vencedoras do pregão no valor de R$ 112 milhões no ano de 2016 pra locar viaturas pelo período de 12 meses as secretarias de Segurança Pública (Sesp) e de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

No total, segundo o documento assinado pelo secretário de Gestão (Seges) Júlio Modesto, dos oito lotes, a Locavel venceu cinco, depois de várias reuniões de Temer com Taques.