Fogo provoca rastro de destruição na MT 320; equipe do HRAS foi fundamental para resgate de vítimas

Um engavetamento envolvendo 6 carros quase terminou em tragédia na cidade de Colíder na MT 320, a 4 km da BR 163. Uma queimada em fazenda a margem da rodovia estadual motivou pelo menos dois acidentes, simultaneamente, numa distância de no máximo 300 metros um do outro. Era por volta de 12:30 quando o fogo que atingia a fazenda chegou à rodovia pegando motoristas de surpresa. Uma ambulância do Hospital Regional de Alta Floresta passava na rodovia, trazendo um paciente vindo da capital do estado e foi fundamental no socorro às vítimas. Pelo menos duas pessoas se feriram em estado grave.

Segundo Andrew Barreto, funcionário do Hospital Regional de Alta Floresta, que estava em uma ambulância que vinha de Cuiabá trazendo um paciente, quando eles entraram na rodovia estadual já perceberam o rastro de destruição deixada pela queimada. “Contamos umas 15 cabeças de gado mortas à margem da MT”, disse à reportagem do O Diário, que chegou no local do acidente pouco tempo depois. Há informações que o numero de gado morto ultrapasse a uma centena.

A equipe da ambulância fez o primeiro socorro à uma das vítimas que teve fratura grave em uma das pernas, levando a vítima até o Hospital Regional de Colíder. Um homem estava preso nas ferragens de um dos veículos e foi necessário a ação do Corpo de Bombeiros para socorro às vitimas. “Nós fomos até o hospital, levamos a primeira vítima e retornamos para ver se havia mais alguém precisando de socorro, mas graças a Deus já haviam socorrido a todos”, disse Andrew Barreto, antes de retornar à Alta Florestas.