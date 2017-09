FAF/FADAF: tradição em formar vencedores

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

Com tradição em Ensino Superior há mais de 20 ano atuando no Norte de Mato Grosso, a Faculdade de Alta Floresta e a Faculdade de Direito de Alta Floresta, juntas, têm formado muitos profissionais nas áreas de Educação ( Letras e Pedagogia) , Turismo, Ciências Contábeis, Administração e Direito. No final de 2017, haverá formatura da primeira turma do Curso de Agronegócio, além de Administração, Ciências Contábeis e Direito. Assim cada vez mais a FAF e a FADAF mostram sua tradição em formar vencedores.

Todos esses novos profissionais já tiveram e continuarão a ter suas vidas transformadas profissionalmente e também como ser humano e cidadão.Na realidade esta transformação já começa a acontecer a partir do momento em que começa o curso.

A FAF/FADAF ainda congratula com os Cursos de Engenharia Civil e Enfermagem que são cursos mais novos e por isso ainda estão no meio da jornada. Mas, muito em breve, os acadêmicos e acadêmicas destes cursos estarão abrilhantando ainda mais o mercado de trabalho de Alta Floresta e de todo o Nortão de Mato Grosso e de todo o Brasil.

A FAF/FADAF possui uma biblioteca com mais de 26 mil livros, laboratório de informática, Núcleo de Práticas Jurídicas ,salas climatizadas, salão de eventos, internet wirelles em todo o campus, lanchonete universitária, corpo docente qualificado e experiente e cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Mais informações pelo telefone 66 3512 – 3300 ou na secretaria da FAF/FADAF na rua Leandro Adorno, S/N, em frente ao Tiro de Guerra.

O vestibular para ingressantes em 2018 já está com as inscrições abertas. Estas irão até o dia 30 de novembro e a prova será no dia 3 de dezembro. As inscrições devem ser feitas no site www.fadaf.com.br. A FAF/FADAF oferece financiamento próprio ( FENOMAT) além do FIES. Mais informações pelo telefone (66) 3512 – 3300.