Escola rural participa de ação de educação ambiental

A manhã ensolarada do dia 12 de setembro não desanimou os estudantes da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada na Gleba São Benedito – porção rural do município de Jacareacanga (PA), para mais uma atividade do Programa de Educação Ambiental da Usina Hidrelétrica São Manoel. O plantio de mudas nas imediações das novas instalações da escola, situada a aproximadamente 50 km da Balsa do Cajueiro, envolveu alunos, professores e representantes do empreendimento.

Ipê Amarelo (Handroanthus serratifolius), Mogno (Swietenia macrophylla King), Ingá xixi (Inga cordatoalata Ducke) e Flor de Paca (Eschweilera carinata S.A Mori) foram algumas das 200 mudas plantadas na área. A atividade buscou sensibiliza-los a cuidar do meio ambiente, colocando-os como protagonistas da preservação. A programação incluiu uma palestra que abordou os benefícios das árvores para a sociedade e os mais diferentes usos. Para o analista ambiental Ricardino Fortaleza, o envolvimento dos alunos na atividade correspondeu às expectativas da ação. “Eles se gostaram muito e demonstraram interesse em participar”, afirmou.

Mexer com a terra e se relacionar com a natureza é uma das atividades favoritas para Thamires Leite, 8 anos. Animada, ela conta que plantou mais de dez mudas. “Adoro fazer isso. Eu também planto na minha casa”, relatou a estudante. Motivados pela expectativa de acompanhar o crescimento das árvores cada um dos 22 alunos adotou mais de uma muda. Placa de identificação da planta com o nome científico, nome popular e a respectiva família da espécie também foram disponibilizadas sinalizar o responsável pelo plantio de cada uma delas.

A realização do Programa de Educação Ambiental da UHE São Manoel é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama. As atividades estão em execução desde 2014, e ao longo do período de implantação da usina, cursos de capacitação para professores, palestras e oficinas foram ações que propuseram despertar o interesse da população para a preservação do meio ambiente.