Encerradas as inscrições para o Miss Alta Floresta 2017

Da redação com Assessoria PMAF

Com dez belíssimas candidatas, dignas de representarem a beleza altaflorestense, as inscrições para o concurso Miss Alta Floresta 2017 que acontecerá dia 11 de outubro, no Centro Cultural do município, localizado na Praça da Cultura, popular Praça do Avião, estão praticamente encerradas o que não impede que interessadas ainda mantenham contato com o Departamento de Cultura.

Na próxima semana, uma comissão formada por profissionais ligados à beleza, à moda, à estética, estará fazendo a pré-seleção dessas candidatas que terá o número reduzido para de oito ou nove beldades que subirão à passarela no evento do mês de outubro.

Importante frisar que as escolhidas para a disputa terão algumas regalias impares, como exemplo, destacamos a maquiagem, o cabelo e outras “coisitas” que acabam saindo caro para as concorrentes. “Elas não terão custo algum”, revelou Marcia Trindade, funcionária do Departamento de Cultura, assegurando que os organizadores estão trabalhando na premiação que está sendo feita numa parceria com o comercio local.

O que pode ser adiantado é a conquista já efetivada de três (3) books fotográficos para as três primeiras classificados que também receberão tratamento estético dentre outros. Também está na premiação, definida até o momento, uma TV Led e roupas sociais para as candidatas e outros prêmios que, posteriormente, serão divulgados.

Reforçando que a grande festa da beleza altaflorestense será no Centro Cultural e de Eventos, na Praça do Avião, dia 11 de outubro. Até lá.