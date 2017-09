Conta de energia vencida é paga através de doações

Graças a doação de um grupo de pessoas da sociedade e do projeto Anjos Solidários a escola de educação inclusiva Alice Augusta de Oliveira (Apae) não terá as portas fechadas nesta sexta-feira 15, conforme temor demonstrado em reportagem do Jornal O Diário desta quarta-feira, 13, devido ao corte de energia elétrica por conta atrasada. No da semana funcionários da Energisa estiveram na escola para efetuar o corte do fornecimento que já acumula duas contas atrasadas, mas o fornecimento não foi suspenso porque houve negociação e o prazo se encerraria hoje, porém após doações um dos boletos foi pago o que evita o corte momentaneamente.

Outro problema é acerca do combustível dos ônibus que transportam os alunos, “o abastecimento a gente está fazendo no cadastro nos postos de combustível, mas devido estar com mais de dois meses de atraso corre-se o risco de cortar o crédito da instituição nos postos e dificultar os transportes das crianças, mas a instituição não vai parar sem o combustível sem energia elétrica é mais difícil, mas os pais vão ter que se virar para trazer os alunos”, explicou Marcelo.