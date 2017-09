Alunos da Apae terão método terapêutico inspirado em astronautas

Kariny Santos/ Da redação

A escola Alice Augusta de Oliveira (Apae) de Alta Floresta deve receber nos próximos meses um equipamento chamado “Gaiola de Pediasuit” que é um método terapêutico para o tratamento de indivíduos com disfunções neurológicas, que surgiu com base em uma roupa criada nos anos 70, por cientistas russos para utilização por astronautas. O equipamento será doado à Apae através do projeto Justiça Solidária e será utilizado tanto pelos alunos da instituição, como outras pessoas que necessitam do equipamento no município. Uma audiência com o Juiz de Direito Douglas Romão da comarca de Alta Floresta deve ser realizada hoje 15, se liberado o recurso será realizado o pedido do equipamento que deve entrar em funcionamento no inicio de 2018.

Conforme o vice presidente da Apae Marcelo Weber dos Santos o equipamento será implantado na sala de fisioterapia da escola e será administrado por uma equipe de fisioterapeutas ligadas à Secretaria Municipal de Saúde, “essa gaiola irá atender as 100 crianças da Apae e para atender também as crianças com necessidades especiais do município”, explicou Weber que afirma que após a liberação do Juiz será feito pedido do equipamento que deve vir do Estado de São Paulo e custa em torno de 30 mil reais, após o pedido, dois profissionais devem ir in loco especializarem-se no manuseio do mesmo.

Gaiola de pediasuit é uma gaiola de metal tridimensional rígida com polias metálicas que são arranjadas para alongar e fortalecer os grupos musculares. Na gaiola o paciente usa chapéu, colete, shorts, joelheiras e calçados adaptados, que são interligados por tiras elásticas. Desta forma, o paciente é suportado e pode seguramente aprender a fazer transferência de peso, saltar, ajoelhar, subir degraus e passar sobre objetos.

A utilização do macacão associado a fisioterapia intensiva tem tido muitos resultados positivos, sendo benéfico então para crianças com diversos tipos de diagnósticos, como: Paralisia Cerebral; Atraso do Desenvolvimento Motor; Síndrome de Down; Deficiências ortopédicas e neurológicas; Hipotonia; Autismo; Acidente Vascular Encefálico, entre outros.

Os benefícios também são vários, como: Melhora do alinhamento corporal; Melhora da densidade óssea; Melhora do tônus muscular; Diminuição das contrações; Auxilia a correção do padrão de marcha; Melhora o equilíbrio; Melhora a coordenação; Melhora a consciência corporal, entre outros.