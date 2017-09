Estado avisa que vai cortar ponto de grevistas

Diário de Cuiabá

A greve dos servidores do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) entra hoje no terceiro dia marcada com a intenção do governo do Estado de cortar o ponto dos grevistas caso a Justiça considere o movimento ilegal. A categoria cruzou os braços na última segunda-feira para cobrar reajuste da tabela salarial, que estaria defasada há seis anos.

Em entrevista à rádio Mega FM, o governador Pedro Taques justificou que o cidadão mato-grossense não pode ser prejudicado. Lembrou que o servidor em estágio probatório não pode fazer greve, sendo que o órgão conta com cerca de 200 profissionais convocados há apenas quatro meses.

Ao mesmo tempo reconhece que a paralisação é um direito constitucional do trabalhador e que, no Senado, foi relator do projeto que regulamentou o direito de greve dos servidores públicos. Porém, considera a mobilização do Detran como política ou ideológica.

Segundo a presidente do Sindicato dos Servidores do Detran (Sinetran), Daiane Renner, não há motivos para o Governo não conceder a revisão da tabela salarial, visto que a categoria não está reivindicando nada que já não seja praticado nas demais carreiras do Estado. “Infelizmente vimos mais uma vez a recorrente prática do Governo de descumprir com acordos e compromissos firmados”, afirmou.

A decisão de paralisar as atividades por tempo indeterminado foi tomada porque depois de oito meses de notificações e quatro de mesa de negociação com a Casa Civil e Secretaria de Gestão, o Governo negou o reajuste reivindicado e não apresentou proposta alguma. O Estado alega dificuldades financeiras para atender à reivindicação dos funcionários do Detran.

Em Mato Grosso, o Detran possui cerca de 930 servidores distribuídos em 71 unidades. Movimento grevista afeta serviços como banca examinadora, emissão de documentos e pagamento de taxas.