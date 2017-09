Concurso Seduc-MT: sai convocação para prova de professor

O edital de convocação com todas as orientações para as provas objetivas e discursivas para professor de de educação básica do concurso Seduc-MT foi divulgado na última segunda, dia 11. Os candidatos já podem conferir os locais de realização das provas no site do IBFC.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no próximo domingo, dia 17, em horários diferentes.

A parte de múltipla escolha acontecerá na parte da manhã, a partir das 8h45. Já à tarde, será a vez dos exames escritos, às 15h.

Os exames serão realizados nas cidades de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra. Além das provas objetivas e discursivas, o candidato aprovado passará também por avalição de títulos e didática.

Para os demais cargos do concurso, as datas de prova serão outras: 24 de setembro para apoio administrativo educacional (merendeira, profissional da limpeza e vigilante) e 1º de outubro para técnico administrativo educacional.

Das 5.748 vagas totais da seleção, há 3.324 oportunidades somente para o magistério. Já as demais são em funções da área de apoio.