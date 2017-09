Campanha de multivacinação é realizado em Alta Floresta

Kariny Santos/

Da redação

Teve início nesta segunda-feira 11, a Campanha Nacional de Multivacinação, que terá o sábado, dia 16, como o Dia D, quando todos os postos de saúde municipais vão funcionar o dia todo colocando em dia a caderneta de vacinação do cidadão. Conforme a coordenadora da vigilância epidemiológica, Enfermeira Fernanda Santos a campanha vai até o dia 22 de setembro, no dia D todas as vacinas de rotinas serão realizadas exceto a BCG.

“A campanha de multivacinação que é realizada desde 2012 ela tem a importância de atualizar a caderneta de vacina de forma que coloque em ordem todas estas vacinas e façam um reforço da proteção do individuo diante destas doenças, além de tudo quando relacionada além do reforço é uma oportunidade da mãe que muitas vezes não consegue vacinar a criança no decorrer da semana em ir lá no sábado dia 16, fazer a vacinação do seu filho que pode estar ou até mesmo no momento da rotina”, ressaltou a enfermeira.

Segundo informou Fernanda, o Estado não registra caso de sarampo desde o ano 2000, mas diante dessa ameaça, a situação é de alerta, dai a importância de a população tomar a vacina contra sarampo (tríplice viral). “No Mato Grosso nós não temos até o momento nenhum caso registrado e isso inclui o município de Alta Floresta que até o momento não registra nenhum caso de sarampo, então isso é mais um motivo em que o programa nacional de imunização ele vem para reforçar, proteger o individuo e deixa ai a mensagem que ele funciona quando o individuo se vacina devidamente”, destacou.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica os postos de vacinação vão continuar atendendo e aplicando a vacina de forma rotineira após o dia D, 16 (sábado) enquanto houver vacinas.

Confira o calendário de todas as vacinas:

Ao Nascer: Hepatite B, Pentavalente 1ª dose (Tetravalente + Hepatite B 2ª dose); 2 meses: Poliomielite 1ª dose (VIP); Pneumocócica conjugada 1ª dose; Rotavírus 1ª dose; 3 meses: Meningocócica C conjugada 1ª dose, Pentavalente 2ª dose (Tetravalente + Hepatite B 3ª dose); 4 meses: Poliomielite 2ª dose (VIP); Pneumocócica conjugada 2ª dose; Rotavírus 2ª dose. 5 meses: Meningocócica C conjugada 2ª dose. 6 meses: Pentavalente 3ª dose (Tetravalente + Hepatite B 4ª dose); Poliomielite 3ª dose (VIP). 9 meses: Febre Amarela. 12 meses: Pneumocócica conjugada reforço; Meningocócica C conjugada reforço; Tríplice Viral 1ª dose. 15 meses: DTP 1º reforço (incluída na pentavalente); Poliomielite 1º reforço (VOP); Hepatite A (1 dose de 15 meses até 5 anos); Tetra viral (Tríplice Viral 2ª dose + Varicela). 4 anos: DTP 2º reforço (incluída na pentavalente); Poliomielite 2º reforço (VOP); Febre amarela reforço. 9-14 anos: HPV 2 doses*; Meningocócica C (reforço ou dose única)**. Adolescentes, Adultos e Idosos: Hepatite B (3 doses a depender da situação vacinal); Febre Amarela (1 dose já é suficiente para toda a vida); Tríplice Viral (2 doses até os 29 anos ou 1 dose em > 30 anos. Idade máxima: 49 anos); DT (Reforço a cada 10 anos); dTpa (para gestantes a partir da 20ª semana, que perderam a oportunidade de serem vacinadas).