Associação que cuida da MT 325 fará assembleia para prestação de contas

Acontecerá na próxima segunda-feira, 18, no Sindicato Rural de Alta Floresta a reunião da associação dos produtores do Vale do Teles Pires, ocasião em que será apresentado a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado entre estado e associação para a manutenção da rodovia MT 325 que liga Alta Floresta à Juara passando pela região da Pista do Cabeça. A reunião está marcada para acontecer as 18:30h.

Além da prestação de contas, serão discutidos também assuntos relativos ao planejamento para 2018, reformas pontuais no estatuto da associação e “assuntos gerais” que forem de interesse dos associados.

Segundo Moises Prado dos Santos, presidente da associação, no primeiro ano em que a associação responsabilizou-se pela manutenção da MT 325, um trecho crítico e que impedia o tráfego entre Alta Floresta e Juara, já foi recuperado. Os maquinários que foram disponibilizados para a associação foram todos recuperados. Algumas parcerias foram importantes para a realização dos trabalhos, caso de parcerias com produtores e com a prefeitura de Alta Floresta.

Na entrevista ao O Diário, perguntamos sobre a situação da ponte sobre o rio Paranaíta, que fica na região da Pista do Cabeça, mas Moises Prado afirmou que pelo convênio a associação não tem responsabilidade com as pontes, no entanto se disse confiante já que nos próximos dias será lançada uma licitação para construção de duas pontes de concreto, esta sobre o Rio Paranaíta e uma segunda sobre o Santa Helena, ambas próximas à Pista do Cabeça.

“Convidamos a todos os associados e as pessoas de Alta Floresta que possam se interessar em participar destas discussões, para estar na segunda nesta assembleia, é muito importante mostramos força para que possamos renovar este convênio junto ao governador”, convidou Moisés Prado dos Santos.