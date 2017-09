TIRO E QUEDA: Apimentado

Esta semana estive na sessão ordinária da Câmara de Vereadores e houve uma homenagem à prefeita de Carlinda Carmem Martinez, inclusive com a sua presença. O motivo da homenagem foi a realização do Festival de Pesca que movimentou durante o final de semana o município. Todos os vereadores, sem nenhuma exceção, usaram a Tribuna e rasgaram elogios para a prefeita vizinha.

Eu, particularmente, acho justo que haja homenagens deste naipe, afinal, a “Cézar o que é de Cézar”, se o trabalho foi bom como disseram (não sei porque não fui) então que se homenageie mesmo.

Porém, faço aqui uma indagação aos vereadores, que julgo ser importante e necessário para o momento.

Com qual objetivo se faz uma rasgação de seda como a que vimos na terça-feira? Provavelmente para que a pessoa aumente a sua auto estima e realize trabalhos ainda melhores à frente, sabendo que a comunidade (mesmo que não seja a sua comunidade) está aprovando. Digo “mesmo que não seja a sua comunidade”, porque lá na Câmara mesmo ouvi a seguinte expressão, “porque a Câmara de lá não faz homenagem?” eu tenho palpites, mas ficarei com eles, apenas isso.

Mas e porque venho hoje com esta reflexão?

Simples, porque Alta Floresta, há cerca de 15 dias, realizou um dos maiores eventos esportivos de toda história dos Jogos envolvendo estudantes, com pessoas de todo o Estado aqui em nossa cidade, com elogios (fora daqui) de todos os níveis e… em Alta Floresta… para nossos vereadores, o bonito foi o festival de Pesca de Carlinda…

Será que está havendo algum problema entre Câmara e Prefeitura? Algum impasse político? Será que as dispensas de cargos indicados deixou estas rusgas a ponto de um simples festival de pesca ser mais importante do que um grandioso e gigantesco evento esportivo? Ou será que esqueceram mesmo?

Fica como sugestão aos senhores vereadores de Alta Floresta, que façam uma homenagem à Secretaria de Esportes, convidem o Secretário para ir à Tribuna de honra na próxima sessão, que todos os vereadores destinem seus pronunciamentos para a grandiosidade do evento, essas coisas que vimos na ultima terça-feira.

Em tempo, os frutos da realização dos jogos em Alta Floresta irão render muitos bons resultados por muitos anos, se não tivemos equipes campeãs nas modalidades coletivas, teremos campeões individuais por muitas gerações futuras, foi assim com os basqueteiros do passado, com aquela geração campeoníssima do voleibol da década de 90, com os atletas (de atletismo) que fizeram história, com os Pardais, as Marias, os Paulo Santos da vida se multiplicando, basta incentivar e, julgo, pelo que vi na semana dos jogos, que a Secretaria de Esportes está fazendo a sua parte bem feita… resta à comunidade, digo isso em relação aos vereadores darem a importância que os dirigentes esportivos necessitam, os nossos dirigentes…