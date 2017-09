São Manoel investe para crescimento da gastronomia local

Empresários participam de viagem internacional .

Um grupo formado por doze empresários de Alta Floresta e Paranaíta embarcaram de Alta Floresta, no último dia 11, rumo a Lima, no Peru. O grupo acompanhado por três representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) participam da primeira missão internacional, com o objetivo de absorver novas experiências e enriquecer a cultura gastronômica da região. O destino sedia a mais importante feira gastronômica da América Latina: Festival Mistura. A Empresa de Energia São Manoel, por meio do Programa de Apoio a Reinserção e Fomento das Atividades Locais da UHE São Manoel, viabilizou a viagem do grupo que deve retornar dia 17, domingo.

A programação ao longo da semana promete enriquecer os sabores e o paladar do grupo. Isso inclui conhecer o local que ocorrerá o festival, previsto para ocorrer em outubro, assim como os organizadores, restaurantes e panificadoras da capital peruana. Para a proprietária da Panificadora Modelo Nilza Brum, a expectativa é trazer novas receitas e formas de trabalho. Uma das maiores curiosidades é visitar uma padaria que não utiliza fermento na produção. “Estou ansiosa para a conhecer, e se possível trazer receitas para produzir aqui”, afirmou.

Sócio proprietário da Divina Pizza, Rafael De Carli, também pretende absorver ao máximo da culinária da região. “O momento é ir de cabeça aberta para aprender o máximo que pudermos”, lembrou. O diretor do departamento de cultura da Prefeitura de Paranaíta Erico Baukat, integrante do grupo, percebe a experiência como uma chance para conhecer casos de sucesso e posteriormente a como adaptá-los na região. “Ainda não temos uma cultura forte de culinária típica daqui. A ideia é saber em um dos principais festivais do mundo como é possível fazer isso”, lembrou.