Por falta de salas Unemat utiliza espaço de escola Estadual

Da redação

A maior dificuldade que a Universidade do Estado de Mato Grosso campus de Alta Floresta tem hoje é em relação à quantidade de salas de aulas, que no campus II, são insuficientes para os cursos especialmente do horário noturno, onde as turmas de Biologia e Direito fazem revezamento, durante os dias da semana, com rodízios de salas entre o campus II e Escolas Estaduais. De acordo com as informações obtidas juntamente a direção as turmas realizaram rotação de salas, neste semestre na E.E. Manoel Bandeira devido o campus não possuir salas suficientes para atender os 1039 acadêmicos matriculados hoje.

Durante o período vespertino como os cursos de Engenharia Florestal e Agronomia utilizam bastantes aulas de campo e em laboratórios, as acomodações dos acadêmicos é mais fácil, porém o período noturno não possui a mesma sorte, com o acréscimo de uma nova turma todos os anos a universidade acaba ficando “sem salas”.

Para solucionar os problemas até 2018 conforme a direção do Campus ao menos quatorze salas, seis banheiros, uma biblioteca e outros recursos serão instalados no campus da universidade no município. Com as novas salas de aulas a previsão é que as turmas se concentrem no campus II e o campus I fique para algumas aulas laboratoriais e para mestrado, pós-graduação e doutorado.

As primeiras salas serão as conquistadas junto ao Ministério Público do Trabalho recursos para a construção de um bloco de 220 metros quadrados, comportando, ao todo, quatro novas salas de aulas e dois banheiros. O recurso para a obra vem de um acordo para o encerramento de uma ação judicial executada pelo Ministério Público do Trabalho, e esta tem como objetivo atender alunos da Unemat e também cursos de aprendizagem do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) no período vespertino, a conclusão da obra deve ocorrer no findar de outubro, inicio de novembro.

As outras 10 salas provem de uma parceria com o campus de Marcelândia – MT, que a partir de 2017 está ofertando os cursos de Direito e Agronomia, em troca do auxilio realizará uma benfeitoria em Alta Floresta, com a construção de dez salas de aula, dois laboratórios, dois banheiros adaptados com acessibilidade para deficientes físicos, à construção com área total de 1.000 m², está orçada em torno de R$ 1 milhão e deve ter inicio em outubro.

Uma Biblioteca também deve ser construída, com uma área de 470 m², dois banheiros adaptados com acessibilidade para deficientes físicos, uma sala de restauração, seis salas de estudo coletivo, uma sala de estudos individuais, um anfiteatro, uma sala de arquivo digital.