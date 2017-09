MT: sem dinheiro, homem deixa namorada “penhorada” em motel

Folha Max

Uma mulher foi parar na delegacia após ser “abandonada” pelo companheiro e não ter dinheiro para pagar “o momento” em um motel na avenida Fernando Correa, em Cuiabá, na noite de ontem terça-feira (12).

De acordo com as informações, o casal de 31 anos (ambos) curtiu o “momento” e consumiu produtos do quarto. Na hora de pagar, porém, não tinham dinheiro.

Na tentativa de negociar, o homem deixou os documentos e a mulher no local para “ir atrás” do dinheiro.

No entanto, depois de mais de 45 minutos o homem não retornou ao estabelecimento, deixando a companheira no local. Ao perceber que o cliente não voltaria, a gerência do motel acionou a Polícia Militar.

A polícia encaminhou todos para Central de Flagrantes para registro de ocorrência.