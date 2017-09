Polícia prende suspeito de assaltar conveniência de posto em Alta Floresta

Nativanews

Conveniência de um posto de combustíveis no Cidade Alta foi alvo de roubo no início da noite de ontem (09) em Alta Floresta. Um homem de arma em punho, fazendo ameaças adentrou a conveniência e levou pouco mais de R$ 2 mil. O suspeito foi detido momentos após, parte do montante levado foi recuperado e em posse do suspeito produtos entorpecentes foram apreendidos.

Conforme registro da Polícia Militar, a ação foi toda registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que facilitou a identificação do suspeito, que foi localizado momentos mais tarde. Em abordagem ao suspeito, que tentou fugir ao notar a guarnição da polícia, foi encontrada uma pequena porção de substância análoga a cocaína escondida em suas roupas íntimas.

A abordagem ocorreu em frente à residência do suspeito, onde a mãe dele informou eu ele havia chegado a pouco em casa, e que as roupas que usava estava na máquina de lavar. Com autorização da mãe, a guarnição adentrou a residência, e no quarto do suspeito parte do dinheiro levado no roubo foi localizado, junto com quatro porções de substância análoga a pasta base de cocaína, que estavam acondicionados em uma caixa de isopor.

Diante os fatos, o jovem de 25 anos, que já possui várias passagens, foi conduzido a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.