Governo pede mais prazo, mas não apresenta proposta, Servidores decidem manter a greve

Assessoria

Os servidores do Detran decidiram manter a greve, visto que o governo do estado não apresentou proposta até agora e somente mandou um oficio pedindo mais prazo para estudar a possibilidade. “O governo contradiz a ele mesmo a todo momento. Primeiro depois de negociações durante 8 meses manda-nos um oficio dizendo que não vai conceder reajuste. Depois noticia na imprensa que vai apresentar em 15 dias a proposta. Terminou o prazo no dia 5 de setembro e não apresentou. E depois nos manda novo oficio dizendo apenas que precisa de mais prazo para continuar o estudo, mas não apresenta proposta. Hoje enviou para a imprensa dizendo que não fechou as negociações, mas na mesma nota disse que não vai conceder aumento e por isso fizemos a paralisação e mesmo assim nada nos foi apresentado de proposta e agora se contradiz dizendo que está aberto pra negociar. A categoria quer um posição séria por parte do governo. O que fala para a categoria tem que ser a mesma informação dada à imprensa”, contesta Daiane Renner presidente do Sindicato dos Servidores do Detran.

Segundo Daiane, não há motivos para o Governo não conceder a revisão da tabela salarial, visto que a categoria não está reivindicando nada que já não seja praticado nas demais carreiras do Estado. “Infelizmente vimos mais uma vez a recorrente prática do Governo de descumprir com acordos e compromissos firmados”, completa Daiane.

Até que seja apresentada uma proposta a categoria vai manter a greve por tempo indeterminado. O ofício foi entregue na tarde desta segunda-feira(11).

SALÁRIO ATRASADO – Os servidores do Detran ainda é a única categoria que não teve os salários depositados na conta até o momento, visto que todas as outras categorias receberam na sexta-feira(8) e no sábado(9).