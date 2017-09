FAF: Curso de Administração da FAF realizará palestra nessa quinta-feira em comemoração ao Dia do Administrador

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

O curso de Administração da Faculdade de Alta Floresta (FAF), realizará no dia 14 de setembro, quinta-feira, às 19 horas, uma palestra sobre o Tema ” ADMINISTRAR E EMPREENDER”. O evento tem a parceria com o SEBRAE e acontecerá no Salão Nobre da FAF.

Poderá participar todos os públicos, principalmente, acadêmicos de Administração e Empresários. Alexandre Cardoso Cavalcante, Gerente do SEBRAE de Alta Floresta, será o palestrante da noite. Alexandre Cardoso é formado em Administração de Empresas. Possui Especialização em Sustentabilidade, Empreendedorismo, Pequenos Negócios, Mercado e Atendimento. Cardoso ainda possui Pós Graduação em Gestão de Negócio e Projeto, além de ter uma larga experiência em palestras.

A coordenadora do curso de Administração da FAF, Mariana Emídio Oliveira Ribeiro,organizadora do Encontro, avisa que há apenas 50 vagas, as quais serão preenchidas pela ordem de inscrição. O investimento é de R$ 20.00 (vinte reais). Os interessados deverão realizar a inscrição somente pelo site www.faflor.com.br e preencher a ficha de inscrição.

Mariana destaca que as inscrições irão até o dia 14 de setembro. Quanto ao pagamento, este poderá ser efetuado nos dias 12 e 13 de manhã ( das 7h às 11h), à tarde ( das 13 h às 17h) e à noite das 19h até às 22h: 30min.) Já no dia 14, dia do Evento, somente até às 17h. O pagamento deverá ser feito na secretaria da FAF, ou no Departamento de Administração com a Coordenadora Mariana.