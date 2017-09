Ciretran de AF fecha com restante do estado e mantém paralisação

Kariny Santos/

Da redação

O representante do Sindicato dos Servidores do Detran na região, Eros Cardoso comentou a deliberação a categoria que optou em manter a greve por tempo indeterminado visto que o governo do estado não apresentou proposta até agora e somente mandou um oficio pedindo mais prazo para estudar a possibilidade. A iniciativa é em protesto à negativa do governo estadual em reajustar a tabela salarial da categoria que cobra mudanças desde 2011.

Segundo Eros a classe só retomará as atividades após o governo apresentar alguma proposta, as assembleias ainda não tem datas definidas.

O atendimento na 20ª Ciretran está suspenso e todos os funcionários de Alta Floresta aderiram à greve.