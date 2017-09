ARTIGO: A População de Alta Floresta e o IBGE

Hoje, segundo dados do Tribunal Regional de Eleitoral do Estado de Mato Grosso, o número de eleitores da cidade de Alta Floresta é de 38.279 (trinta e oito mil e duzentos e setenta e nove).

Ora, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial da nação brasileira, encarregado de dizer a verdade sobre os números da população do Brasil, no dia 30 de agosto de 2017 ao anunciar o número de habitantes das cidades do Brasil, e portanto também de Mato Grosso, baseando-se a gente não sabe em quê, sendo certo que não é nem sombra da realidade atual de Alta Floresta e nem sobre a verdade, publica a seguinte “estimativa” repetidora de outras anteriores:

Alta Floresta: 50.189 habitantes.

Ora, como uma mesma cidade com 38.279 eleitores pode ter 50.189 habitantes? E esse tratamento, irreal e injusto, é tradicional do IBGE em relação à população de Alta Floresta, como já denunciamos e protestamos, em vão, duas vezes na imprensa da cidade.

E o pior: ninguém protesta. E, como diz o provérbio: “Quem cala, consente”. Talvez alguma pessoa desavisada diga: “Isso é só número e não tem importância; não muda nada!”

Para qualquer pessoa medianamente informada, mas sobretudo para o habitante de Alta Floresta, que tem amor à sua cidade e um pouco de informação, isso muda sim; e muda muito, sobretudo no que se refere a dinheiro, a prestigio, a informação para investidores, direitos da prefeitura para conseguir ou perder verbas cultivo do orgulho e amor à Alta Floresta, humilhação perante outras cidades e seus habitantes, etc.

Hoje, Alta Floresta, com cerca de 80.000 habitantes, é uma das cidades que mais progride no Estado de Mato Grosso. Humilhada, há anos, pelo IBGE com 50.189 habitantes, tempos atrás tinha 22 loteamentos em andamento e todos sabem que alguns têm mais de mil lotes. Se você, prezado (a) leitor (a), duvidar, visite o Hamoa, recém inaugurado ou algum loteamento, como Almeida Prado, que, assim que é aberto, enche-se de casas bonitas que orgulham loteamentos de qualquer capital.

Ao lado da população de Alta Floresta que, segundo o IBGE, há seis anos sapateia em volta dos 50.000 habitantes, eis hoje a população de algumas cidades que historicamente ombreiam com Alta Floresta: 1º Cáceres: 91.271; 2ª – Tangará da Serra: 98.828; 3º – Lucas do Rio Verde: 61.515; 4º – Sinop: 135.874; 5º Sorriso: 85.223; 6º – Barra do Garças: 58.974.

Concluindo: como o IBGE, para suas “estimativas”, de população não se baseia em dados científicos como os que oferecemos hoje e em anos anteriores, infelizmente vamos continuar com a humilhação e o erro científico de ver o Brasil inteiro informado de que a cidade de Alta Floresta, durante mais de uns dez anos, tem cerca de 50.000 habitantes!…

É uma “estimativa”, um parecer legal, mas injusto, imoral, irreal e cruel para toda a população de Alta Floresta e do Nortao, imensamente prejudicada e humilhada há anos pelo IBGE.

Porque o IBGE, para Alta Floresta, sempre, há muitos anos, faz suas “estimativas” para baixo e para outras cidades, sempre, suas “estimativas” não para cima?…

Prof. Dr. José Antonio Tobias