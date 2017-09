Agência dos Correios é assaltada nesta manhã (12) em Guarantã do Norte

Funcionários foram sendo rendidos conforme chegavam para trabalhar, a polícia faz buscas aos ladrões.

A agência dos Correios da cidade de Guarantã do Norte (745 km de Cuiabá-MT) foi alvo de ladrões por volta das 09h da manhã desta terça (12).

De acordo com as informações locais, uma dupla chegou armada ao local de a pé e rendeu um funcionário que chegava na agência e exigiu que a vítima abrisse o cofre e entregasse todo o dinheiro do Correios.

Outros funcionários que iam chegando ao local para trabalhar eram rendidos pela dupla e amarrados. Na hora de deixarem o local do roubo, os ladrões roubaram a moto de um dos funcionários e fugiram rumo ignorado.

A Polícia Civil já se encontra no local e analisa as imagens do circuito interno de segurança para conseguir identificar os possíveis ladrões. A PM e a Polícia Federal já foi comunicada sobre o assalto.