Tremor de terra de magnitude 3,2 é sentido por moradores em MT: ‘Foi uma explosão’

Morador disse que as janelas da casa dele tremeram depois de estrondo. Outra moradora disse ter acordado com o barulho.

G1/MT

Um tremor de terra foi registrado no município de Araguaiana, a 570 km de Cuiabá, na madrugada de sábado (9). De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), o abalo de magnitude 3,2 na escala Richter ocorreu às 2h13 (3h13 no horário de Brasília).