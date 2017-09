Taques quer impedir promotor de investigar Governo

RD News

O governador Pedro Taques (PSDB) ingressou com um requerimento administrativo junto a Procuradoria Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso para impedir que o promotor Mauro Zaque de Jesus participe, investigue ou patrocine ações contra o poder executivo estadual e atuais secretários. O pedido foi protocolado no último dia 1.

Taques lembrou que o promotor atuou como secretário de Segurança Pública no 1º ano de sua gestão e deixou o Governo sob “forte animosidade”. “Depois de sua saída, exoneração e de alguns fatos notórios, passou a nutrir e demonstrar escancarada animosidade para com o requerente por intermédio de atos diretos ou indiretos por meio da sua equipe de governo”, diz o governador.

O requerimento propõe impedimento de Zaque de atuar em casos que envolva o governador ou sua equipe de secretários. O governador recorda em seu pedido que, em março de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu que o poder Executivo nomeie membros do Ministério Público no secretariado.