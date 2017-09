7 de setembro teve ato cívico e passeio ciclístico

O 7 de setembro não passou em branco em Alta Floresta, isto porque algumas escolas realizaram atos cívicos para marcar a passagem do dia da independência do Brasil. A escola Estadual Vitória Furlani da Riva, em parceria com o Tiro de Guerra 09/001 e a Fanfarra Municipal comemorou em um ato cívico na manhã desta quinta-feira 07, o dia da Independência. Os 88 atiradores e os 2 instrutores do TG realizaram uma apresentação em homenagem ao dia, além da apresentação dos alunos da Fanfarra que abrilhantaram o evento que foi encerrado com um passeio ciclístico e o sorteio de uma bicicleta.

O ato cívico faz parte do calendário de eventos em alusão aos 40 anos de aniversário da Escola, na ocasião realizaram a apresentação das 13 bandeiras do Brasil, os atiradores armados realizaram o disparo de festim, para o Sub-tentente Pedrosa o ato cívico serve para demonstrar o amor a pátria, “é importante uma tropa federal da união enaltecer essas datas e prestigiar estes eventos e o tiro de guerra não se absteve e a gente se comprometeu a participar, levamos todo nosso efetivo, foi lido um texto elusivo a data de um porque comemorar o 7 de setembro, com um ato de civismo para mostrar comprometimento com a pátria e que você ama seu país”, explicou.

A escola, além do ato cívico, realizou um passeio ciclístico e o sorteio de uma bicicleta infantil que teve como ganhador o aluno do segundo ano do ensino médio Samuel dos Santos Braga.