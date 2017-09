Vereadora Cida Sicuto alerta sobre falta de estrutura para arrumar lixão

Da redação

A Vereadora Cida Sicuto fez uso da Tribuna na sessão ordinária desta terça-feira, 05, quanto à falta de estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que tem à frente a Secretária Elza Lopes. Com apenas “um carro e meio” para a coleta de lixo (um foi arrumado há cerca de 15 dias e o segundo ‘vive dando problema mecânico’), a pasta está em vias de ver surgir um “novo problema”, que é a superlotação dos dois “lixões” de Alta Floresta, o aterro sanitário, na divisa entre Alta Floresta e Carlinda e o Lixão seco, que fica localizado na estrada vicinal segunda norte.

Nesta semana a vereadora fez reunião com a Secretária de Desenvolvimento Elza Lopes e a notícia não foi nada animadora. “A secretária não tem maquinário, não tem funcionários para arrumar o aterro, a gente já vê que o lixo está sendo posto do lado de fora e em poucos dias estará na rodovia”, afirmou da Tribuna. “Não tem previsão de como será feito”, afirmou Sicuto, “a Coleta está com um caminhão e meio”, emendou.

Há cerca de 30 dias a Secretaria de Obras “transferiu” a Coleta de Lixo para a Secretaria de Desenvolvimento e apesar do repasse do problema não vir acompanhado de maquinários para solucioná-los, Elza Lopes encampou a batalha. Naquela oportunidade apenas um caminhão (o que vive dando problema) fazia a coleta, que chegou a ficar altamente comprometida, há cerca de 15 dias um segundo caminhão foi recuperado e entregue ao setor, mas ainda falta recuperar grande parte do maquinário. No “presente de grego” que a secretaria de Obras empurrou para o Desenvolvimento, também estão os dois lixões, que já estariam na eminência de um colapso.