Empresário oferece dinheiro a vereadores e policial e é preso por corrupção em MT

Suspeito foi cobrado por falhas em obra de pavimentação e ofereceu dinheiro aos vereadores. Empresário vai responder por corrupção ativa, segundo a Polícia Civil.

Um empresário foi preso suspeito de ter oferecido dinheiro a vereadores e também para um policial militar, nessa terça-feira (5), na cidade de Denise, a 208 km de Cuiabá. O suspeito, M. H, de 59 anos, foi flagrado pela PM oferecendo dinheiro ao vereador A. de O. P. (PSD).

Ao ser preso ele também ofereceu dinheiro à PM para que não fosse levado para a delegacia.

O empresário, que presta serviços para a Prefeitura de Denise, teria sido cobrado pelos vereadores por falhas em uma obra de pavimentação no município. Ao ser pressionado, o suspeito, ainda conforme os vereadores, ofereceu dinheiro aos parlamentares.

“Ele perguntou se eu estava precisando de dinheiro e disse que me pagaria R$ 1 mil todo dia 30 por mês. Ele ofereceu R$ 5 mil a mim e a outro vereador”, disse A. ao G1 .

O vereador combinou a entrega do dinheiro e chamou a polícia. Os policiais flagraram o momento em que Macario retirou uma quantia de dinheiro do bolso, contou as notas e entregaria ao vereador.