Vice Prefeito Adauto se reúne com o Conselho Tutelar

Assessoria

Visando o aprimoramento da gestão e o melhor desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a Criança e o Adolescente no município de Nova Monte Verde, estiveram reunidos na manhã desta quinta feira (31/08) o Vice Prefeito Adauto e o Conselho Tutelar, acompanhados do Procurador Jurídico Dr. Fernando, da Secretária de Assistência Social senhora Neura, da Coordenadora do CRAS assistente social Janete e ainda das conselheiras do CMDCA Alzira e Valdirene.

Em oportuno verificou-se a necessidade de algumas melhorias no espaço físico do Conselho Tutelar, bem como algumas mudanças na Lei Municipal quanto ao horário de funcionamento.

Foi muito relevante e de suma importância o encontro que estreita as relações intersetoriais e estabelece o dialogo como a principal ferramenta desta gestão em prol ao bom desenvolvimento das ações públicas.