Com mais de um milhão pra receber, empresa que faz exames de imagens suspende atendimento no HRAS

Da redação

A empresa responsável pelo departamento de exames por imagens que atende no Hospital Regional de Alta Floresta, a “Diagnóstica Clínica Médica Ltda-ME – CDI, suspendeu na sexta-feira (01), o atendimento aos pacientes do Hospital Regional Altbert sabin. A reclamação é da existência de dívidas que ultrapassariam o montante de um milhão de reais, conforme planilha repassada à imprensa. O hospital Regional é de responsabilidade do Governo Do estado de Mato Grosso (Secretaria de Saúde) no entanto a cobrança é direcionada ao IPAS – Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde.

“Vimos informar que a partir do dia 1ºd e setembro de 2017 às 12 horas os serviços prestados encontram-se suspensos por tempo indeterminado”, aponta o documento, “até a regularização dos pagamentos”, afirma.

O valor total do débito, segundo planilha apresentada pela CDI, atinge a cifra de R$ 1.067.355,07, por serviços de ressonância magnética, ultrassom, tomografia, raio x, endoscopia, dentre outros. Os atrasos ocorrem desde o ano de 2015.