VESTIBULAR 2018 FAF/FADAF

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

A Faculdade de Alta Floresta (FAF) e a Faculdade de Direito de Alta Floresta (FADAF) já estão com a data definida para a realização do vestibular para os acadêmicos que entrarão no ano de 2018.

Segundo a Comissão que é responsável pela realização da prova do vestibular, este será no dia 03/12/2017 e as inscrições irão até o dia 30/11/2017. A inscrição é realizada no site www.fadaf.com.br. A FAF/FADAF juntas oferecem os cursos de Administração (FAF), Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia (FAF), Enfermagem, Engenharia Civil e CST em Agronegócio.

Possuem biblioteca com mais de 26 mil livros; espaço de convivência com cantina universitária; laboratórios; salão de eventos, Núcleo de Práticas Jurídicas e outros benefícios aos acadêmicos, além de um corpo docente experiente na área de atuação.

Venha fazer parte desta Nova Era. Mais informações pelo telefone 66 3512 – 3300 ou na secretaria da FAF/FADAF, na rua Leandro Adorno, S/N, em frente ao Tiro de Guerra. Procure um coordenador de curso e conheça as propostas que ele tem para você.

A FAF e a FADAF também oferecem financiamento próprio, o FENOMAT, além do Fies.Informações pelo telefone (66) 3512-3300 e ligue e tire suas dúvidas.