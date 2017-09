Com dinheiro de propina, Silval comprou mansão de R$ 3,5 milhões em Jurerê Internacional

A rua do imóvel do ex-governador fica à quatro quadras da praia, como é possível ver pelo mapa. Mas esta não é a única propriedade de Silval, confira abaixo outras:

A praia de Jurerê Internacional é uma das mais nobres de “Floripa” e um dos destinos preferidos do verão brasileiro. O bairro de Jurerê, ao contrário dos periféricos de Cuiabá, desapropriados pela gestão Barbosa, são bem organizados e foram amplamente estruturados para a recepção de turistas do mundo todo.

Em nome de terceiros:

25% da Fazenda Matão ( área de posse ), localizada no Município de Marcelândia/MT, área com 3.360 hectares no Valor aproximado de R$ 5.000.000,00 (comprada em 2005)

– Fazenda Pantanal, localizada no Município de Pocone/MT, imóvel em nome de Vanderley Torres. Área com aproximadamente 10 mil hectares no Valor aproximado de R$ 15.000.000,00 (em garantia junto ao banco rural para garantir empréstimo em que Vanderley consta como avalista. Comprada anterior ao ano de 2005 )

– 50% da fazenda Bauru, localizada no Município de Colniza/MT, com Matricula N-576, cadastro no INCRA sob o N- 950.068.083.135-7. Área total de 80 mil hectares, com 46 mil hectares livres e desembaraçados ( o restante de 36 mil hectares esta demarcado como de interesse da FUNAI para expansão de reserva indígena l, Valor aproximado da parte de Silval R$ 35.000.000.00, sendo que desse montante é devido a atual proprietária o Valor aproximado de R$ 6.000.000,00

– 86% da área de terra com 45 hectares no município de Sinop/MT, imóvel em nome da empresa Emave incorporadora S.A, cujo diretor e Valdisio Viriato. Valor aproximado (parte de Silval) R$ 600.000, adquirido em 2010.

– 70% da área de terra com 54 hectares no município de Sinop/MT, imóvel com Matricula N-36.815, Valor aproximado (parte de Silval) R$5.000.000.

Bens declarados que estão em nome do ex-governador:

* Casa Matupá/MT com 2.121, 48 metros de terreno e área construída de 918,55 metros, matriculas N-50 17, N-50 18, N- 6004, no Valor R$ 2.440.000,00

* Apto 1801, Edifício Riviera da America, Cuiaba/MT, Matricula N-82.444, no Valor R$ 1.202.290,20

* Apto 402, Edificio Manchester, Cuiaba – MT, Matricula N- 68.876, no Valor R$ 31 0.508,54

* Avião seneca 111, ano 1995, prefixo PT-VRX, no Valor R$ 900.000,00

* Apto 1901, Edificio Riviera da America, Cuiaba – MT, Matricula N-82.446, no Valor R$ 3.276.024,07 (residência do colaborador, ainda em pagamento de financiamento)

* Lote urbano N-I0/ll, quadra 09, com área construída de 360 metros quadrados, no município de Matupá – MT, Matricula N- 4792/4919, no Valor R$ 400.000,00 (OBS: casa escriturada em nome de Antonio da Cunha Barbosa Filho, faltando fazer registro. Casa que mora o Filho de Antonio e seus Netos há muitos anos)

* FAP (Fundo de Aposentadoria Parlamentar) – Obs: existe uma discussão na assembleia legislativa de Mato Grosso sobre a legalidade desse pagamento.