CASA DO POVO?!? Vereadores negam pedido de uso da Tribuna

Da redação

O plenário da Câmara Municipal de Alta Floresta negou na manhã desta terça-feira, 29 com votos contrários dos vereadores Luís Carlos Queirós, Aparecida Sicuto, Tuti Dias dos Santos, Marcos Menin, Dr Charles Miranda, José Aparecido dos Santos (Cidão), Dida Pires e Demilson Nunes Siqueira, a autorização para que o empresário Edinho Paiva fizesse o uso da Tribuna da Casa de Leis.

O objetivo de Eder Rodrigues Ribeiro, popular Edinho Paiva, era expor seu ponto vista a cerca de uma reunião convocada pelo vereador Emerson Machado, tendo a presença do vereador Mendonça e os procuradores Igor Carinhenha e Carlos Eduardo Marcatto Cirino. “Será uma oportunidade na qual o requerente poderá expor sua opinião sobre tais fatos, eis que foram lançadas na mídia local diversas informações que trouxeram atritos desnecessários entre o requerente e envolvidos”, afirma. A proposta apresentada no ofício, lido na integra na Mesa Diretora antes da votação, era de “por um ponto final no assunto”.

Na justificativa para reprovar o ofício, o vereador Luís Carlos Queiroz afirmou que tratava-se de “questão pessoal” e por isso clamava pela reprovação da matéria. “Pra mim este oficio ele está mostrando claramente (tratar-se) de uma questão pessoal e a sugestão deste vereador é que esta questão pessoal fosse resolvida através do nosso companheiro Edinho, com o vereador Mendonça e juntamente com vossa excelência, eu já declaro meu voto em contrário”, disse, reportando ao presidente da Casa.