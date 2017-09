Belezas naturais: Alta Floresta é destaque em ecoturismo

O potencial de Alta Floresta sempre é destacado quando o assunto é ecoturismo, principalmente em relação à pesca esportiva e à observação de aves e borboletas. Turistas do mundo inteiro já adotaram a cidade como destino em suas aventuras. A cidade é considerada um dos 50 melhores locais para observação de aves no mundo e pesca esportiva.

No início da década de 1970, quando a economia da Amazônia foi dominada pela atividade da borracha, o empresário Ariosto da Riva adquiriu uma imensa extensão de terra no norte do Mato Grosso, com a intenção de colonizar a área. Apelidado pelo jornalista David Nasser como “O Último Bandeirante”, o septuagenário deixou uma vida segura em São Paulo para se tornar um pioneiro.

O município de Alta Floresta foi criado no dia 18 de dezembro de 1979. Seu nome foi escolhido com base na própria região, que possui uma floresta com árvores densas.

O turismo em Alta Floresta está ligado diretamente às suas belezas naturais. Um dos principais pontos turísticos de Alta Floresta é a região do Cristalino, local utilizado por turistas de várias partes do mundo em busca de aventuras na Floresta Amazônica, seja na observação de pássaros ou de borboletas. Uma torre de observação de aves encravada no meio da floresta facilita esta atividade e serve de atração.

