Ação entre amigos: Feijoada arrecadará recursos para tratamento de criança que caiu em piscina

Da redação

O Centro de Tradições Gaúchas – CTG de Alta Floresta realizará no dia 23 de setembro uma “Ação entre amigos” com renda destinada em prol ao tratamento do menino Jater de 02 anos, filho do arrendatário da lanchonete do Clube CTG, Cláudio Marcos Pinto “popular Mandioca”, que caiu em uma piscina do clube e foi hospitalizada em estado grave no hospital de Alta Floresta e posteriormente encaminhado a Unidade de Tratamento Intensiva – UTI na Capital do Estado Cuiabá onde se encontra em tratamento. A ação beneficente que está sendo organizada é de uma feijoada que custa R$ 30,00 quem adquirir pode optar por almoçar no clube (deve levar pratos e talheres) onde haverá além do almoço musica ao vivo, ou levar para casa.

Para animar a festa a organização contará com a presença do grupo de pagode local Se vira nos 30;

Conforme as informações a criança já teria saído da UTI, porém ainda necessita continuar na capital para tratamento, fato esse que levará toda a família a ter que se mudar e para ajudar com as despesas a ação beneficente está sendo realizada.

O acidente ocorreu por volta das 17h do dia 09 de maio na piscina infantil. No momento não havia atividade na área de piscinas, mas uma funcionária percebeu algo de errado e ao verificar encontrou o menino boiando.

Imediatamente o Corpo de Bombeiros foi acionado, enquanto uma equipe do próprio clube formada por um brigadista e duas enfermeiras iniciaram os procedimentos de primeiros socorros. Ao chegar ao local, os Bombeiros já encontraram a criança fora da piscina e mesma apresentava espuma na boca, hipotermia e parada cardiorrespiratória. Como procedimento padrão, foi executada a RCP (reanimação cardiopulmonar) e encaminhamento para o Hospital Regional de Alta Floresta. Onde após uma estabilização do quadro clinico foi encaminhado através de UTI aérea para a capital do Estado.