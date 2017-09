SEIS POR MEIA DÚZIA: Indicado por Maria Izaura é exonerado da chefia do Ciretran;

Da redação

O servidor Roberto Patel foi exonerado do cargo de chefe da 20ª Ciretran através do ato Nº 20.005/2017, publicado na página 59 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso que circulou nesta terça-feira, 29. A exoneração foi assinada pelo governador Pedro Taques. Roberto Patel foi indicado ao cargo pela suplente de deputada estadual Maria Izaura Dias Alfonso, indícios de que ela deva estar perdendo força junto ao Governo estadual.

Na mesma edição, já na página 65, o governador Pedro Taques, pelo ato 20.035/2017, nomeou para o cargo Diana Sais Machado, que assumirá o cargo também como indicada política. “O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear DIANA SAIS MACHADO para exercer o cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Chefe da 20ª Ciretran de Alta Floresta, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a partir desta data”, aponta o documento.

A redação do O Diário tentou manter contato com o agora ex-chefe da Ciretran para indagar sobre os motivos que levaram o governo a preterir seu nome, mas ele não foi encontrado para se pronunciar.