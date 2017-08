Piada pronta: IBGE aponta que Alta Floresta Floresta aumentou 107 pessoas

Veja a lista completa. Município 2016 2017 Acorizal-MT 5.301 5.269 Água Boa-MT 24.032 24.501 Alta Floresta-MT 50.082 50.189 Alto Araguaia-MT 17.841 18.164 Alto Boa Vista-MT 6.308 6.466 Alto Garças-MT 11.383 11.532 Alto Paraguai-MT 10.814 10.921 Alto Taquari-MT 9.963 10.246 Apiacás-MT 9.551 9.694 Araguaiana-MT 3.059 3.036 Araguainha-MT 953 931 Araputanga-MT 16.109 16.223 Arenápolis-MT 9.576 9.455 Aripuanã-MT 21.011 21.357 Barão de Melgaço-MT 7.886 7.872 Barra do Bugres-MT 33.334 33.644 Barra do Garças-MT 58.690 58.974 Bom Jesus do Araguaia-MT 6.144 6.266 Brasnorte-MT 18.258 18.688 Cáceres-MT 90.881 91.271 Campinápolis-MT 15.252 15.386 Campo Novo do Parecis-MT 32.778 33.551 Campo Verde-MT 38.814 39.933 Campos de Júlio-MT 6.336 6.512 Canabrava do Norte-MT 4.654 4.630 Canarana-MT 20.461 20.707 Carlinda-MT 10.258 10.136 Castanheira-MT 8.429 8.454 Chapada dos Guimarães-MT 18.906 19.049 Cláudia-MT 11.632 11.716 Cocalinho-MT 5.533 5.535 Colíder-MT 32.120 32.298 Colniza-MT 34.885 36.161 Comodoro-MT 19.702 19.932 Confresa-MT 28.913 29.471 Conquista D’Oeste-MT 3.799 3.860 Cotriguaçu-MT 18.209 18.689 Cuiabá-MT 585.367 590.118 Curvelândia-MT 5.028 5.049 Denise-MT 9.040 9.115 Diamantino-MT 21.180 21.294 Dom Aquino-MT 8.009 7.977 Feliz Natal-MT 13.127 13.451 Figueirópolis D’Oeste-MT 3.492 3.444 Gaúcha do Norte-MT 7.167 7.296 General Carneiro-MT 5.286 5.333 Glória D’Oeste-MT 2.986 2.964 Guarantã do Norte-MT 34.218 34.500 Guiratinga-MT 14.525 14.615 Indiavaí-MT 2.624 2.648 Ipiranga do Norte-MT 6.903 7.171 Itanhangá-MT 6.252 6.396 Itaúba-MT 3.905 3.800 Itiquira-MT 12.620 12.789 Jaciara-MT 26.519 26.633 Jangada-MT 7.961 7.996 Jauru-MT 9.003 8.776 Juara-MT 33.731 33.851 Juína-MT 39.734 39.779 Juruena-MT 14.430 14.913 Juscimeira-MT 11.039 10.971 Lambari D’Oeste-MT 5.831 5.887 Lucas do Rio Verde-MT 59.436 61.515 Luciara-MT 2.068 2.043 Vila Bela da Santíssima Trindade-MT 15.406 15.534 Marcelândia-MT 10.639 10.422 Matupá-MT 15.654 15.870 Mirassol d’Oeste-MT 26.596 26.768 Nobres-MT 14.938 14.917 Nortelândia-MT 5.971 5.895 Nossa Senhora do Livramento-MT 12.518 12.484 Nova Bandeirantes-MT 14.106 14.473 Nova Nazaré-MT 3.574 3.655 Nova Lacerda-MT 6.231 6.338 Nova Santa Helena-MT 3.581 3.596 Nova Brasilândia-MT 3.931 3.827 Nova Canaã do Norte-MT 12.355 12.388 Nova Mutum-MT 41.178 42.607 Nova Olímpia-MT 19.218 19.465 Nova Ubiratã-MT 11.074 11.352 Nova Xavantina-MT 20.519 20.639 Novo Mundo-MT 8.549 8.730 Novo Horizonte do Norte-MT 3.862 3.876 Novo São Joaquim-MT 5.200 5.066 Paranaíta-MT 10.864 10.884 Paranatinga-MT 21.317 21.612 Novo Santo Antônio-MT 2.434 2.498 Pedra Preta-MT 16.811 16.965 Peixoto de Azevedo-MT 33.296 33.630 Planalto da Serra-MT 2.620 2.604 Poconé-MT 32.205 32.241 Pontal do Araguaia-MT 6.259 6.387 Ponte Branca-MT 1.588 1.560 Pontes e Lacerda-MT 43.538 43.832 Porto Alegre do Norte-MT 11.837 11.995 Porto dos Gaúchos-MT 5.308 5.283 Porto Esperidião-MT 11.535 11.603 Porto Estrela-MT 3.064 2.973 Poxoréu-MT 16.209 15.985 Primavera do Leste-MT 58.370 59.293 Querência-MT 16.061 16.512 São José dos Quatro Marcos-MT 18.536 18.452 Reserva do Cabaçal-MT 2.638 2.646 Ribeirão Cascalheira-MT 9.681 9.796 Ribeirãozinho-MT 2.306 2.320 Rio Branco-MT 5.028 5.019 Santa Carmem-MT 4.326 4.360 Santo Afonso-MT 3.044 3.050 São José do Povo-MT 3.869 3.908 São José do Rio Claro-MT 19.395 19.728 São José do Xingu-MT 5.396 5.416 São Pedro da Cipa-MT 4.493 4.541 Rondolândia-MT 3.823 3.854 Rondonópolis-MT 218.899 222.316 Rosário Oeste-MT 17.016 16.908 Santa Cruz do Xingu-MT 2.353 2.421 Salto do Céu-MT 3.423 3.347 Santa Rita do Trivelato-MT 3.135 3.231 Santa Terezinha-MT 7.967 8.049 Santo Antônio do Leste-MT 4.728 4.875 Santo Antônio do Leverger-MT 18.186 18.392 São Félix do Araguaia-MT 11.209 11.290 Sapezal-MT 23.496 24.305 Serra Nova Dourada-MT 1.548 1.575 Sinop-MT 132.934 135.874 Sorriso-MT 82.792 85.223 Tabaporã-MT 9.398 9.309 Tangará da Serra-MT 96.932 98.828 Tapurah-MT 12.632 12.967 Terra Nova do Norte-MT 9.816 9.606 Tesouro-MT 3.666 3.682 Torixoréu-MT 3.644 3.576 União do Sul-MT 3.509 3.468 Vale de São Domingos-MT 3.047 3.041 Várzea Grande-MT 271.339 274.013 Vera-MT 10.820 10.901 Vila Rica-MT 24.392 24.835 Nova Guarita-MT 4.523 4.457 Nova Marilândia-MT 3.133 3.159 Nova Maringá-MT 7.975 8.182 Nova Monte Verde-MT 8.730 8.822