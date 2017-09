Leilão do HC-MT supera marca anterior e arrecada 338 mil reais

Kariny Santos/ Da redação

Foi realizado no domingo (27), no tattersal de leilões do parque de exposições de Alta Floresta o 5º Leilão em prol ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, o evento foi organizado pela FUNDAC e tem por objetivo angariar fundos para a modernização e manutenção do hospital do Câncer de Cuiabá. O evento que também foi transmitido pelo Canal Rural arrecadou R$ 388.000,00 superando a edição de 2016 onde foram arrecadados quase R$ 320 mil reais com o leilão.

Cerca de 400 animais foram leiloados. Como no ano passado o leilão trouxe um diferencial, onde 10% da renda arrecadada serão revertidas a APAE e ao CEEDA (onde cada entidade ficará com 5% do valor arrecadado).

O resultado foi avaliado com positividade pelos organizadores do leilão. O Hospital de Câncer de Mato Grosso atende desde 1999 pacientes com forte suspeita ou diagnóstico de câncer e oferece serviço resolutivo de qualidade nos diversos níveis de complexidade, priorizando o atendimento multiprofissional. Conforme os dados divulgados pela instituição em 2016 foram realizados 76.073 atendimentos no Hospital, além do trabalho preventivo que percorre todo o estado e somou 28.071 atendimentos em 70 municípios e distritos no ano.