Moradores fazem protesto contra prefeita que teria recebido propina de ex-governador

Silval Barbosa (PMDB) diz que pagou propina para Thelma de Oliveira (PSDB), que atualmente é prefeita de Chapada dos Guimarães. Ela nega as acusações.

G1

Os moradores de Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, fazem protesto na MT-251, que dá acesso ao município, contra a ex-deputada federal e atual prefeita Thelma de Oliveira (PSDB), que teria recebido propina do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) para liberação de emendas parlamentares. A informação consta na delação do ex-governador homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Com faixas, os manifestantes colocaram foto em pneus e objetos para impedir a passagem de veículos pela rodovia. Além de protestarem contra corrupção, os moradores cobram os compromissos assumidos por Thelma durante a campanha política.

Na delação, Silval diz que Thelma foi até o gabinete dele e afirmou que havia a necessidade de fazer um projeto para o sistema de captação, tratamento e distribuição de água em Chapada dos Guimarães e que, como deputada federal, tinha emendas no valor de R$ 10 milhões que poderiam ser liberadas para isso.

À reportagem, Thelma de Oliveira negou as acusações feitas por Silval. “Eu nunca estive no gabinete do governador, ainda menos para tratar de assunto de reeleição. Ainda mais porque nós éramos oposição”, afirmou.