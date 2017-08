IFMT divulga edital para vestibular 2018/01

Kariny Santos/

Da redação

O Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Alta Floresta divulgou na última semana o edital Nº 060/2017 do vestibular para os cursos superiores de bacharelado em Administração e bacharelado em Zootecnia. As inscrições serão abertas no dia 02 de setembro e podem ser realizadas até o dia 02 de outubro. As provas serão realizadas no dia 26 de novembro.

O curso de bacharelado em Administração tem duração de 08 semestres, já o curso de bacharelado em Zootecnia são 10 semestres. Para a matricula nos cursos de graduação é necessário o candidato ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula; As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 22h do dia 02 de outubro de 2017. Caso o candidato inscreva-se mais de uma vez, para curso e/ou turno iguais e/ou diferentes, será considerada somente a última inscrição efetivada (paga). O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição e do questionário socioeconômico, disponibilizados no endereço http://selecao.ifmt.edu.br/ .

O questionário tem por objetivo a obtenção do perfil dos candidatos inscritos, a fim de subsidiar as políticas institucionais do IFMT e não terá interferência na classificação dos concorrentes. Após preencher o questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 80,00 (oitenta reais), para os que não forem contemplados pela Lei nº 12.799, de 10 abril de 2013, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrição para processos seletivos nos cursos das instituições federais de educação superior.

Serão vinte vagas para ambos os cursos distribuídas em: Oriundos de escolas públicas com renda familiar per capita bruta IGUAL OU INFERIOR a 1,5 salário mínimo:

04 vagas: C1 Autodeclarados Pretos, Pardos, Indígenas (PPI) e Pessoas com Deficiência (PcD)

01 vaga: C2 Não se autodeclararam (PPI) Oriundos de escolas públicas, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA:

04 vagas: C3 Autodeclarados Pretos, Pardos, Indígenas (PPI) e Pessoas com Deficiência (PcD).

01 vaga: C4 Não se autodeclararam (PPI) 1. Bacharelado em Administração 4

Vagas para Ampla Concorrência (Não Cotista): 10 vagas