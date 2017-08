Presidente da ALMT teria se beneficiado com esquema no Detran, diz irmão de ex-governador

Pagamentos com esquema giravam em torno de R$ 100 a R$ 80 mil por mês, segundo Antônio Barbosa. Ele e o irmão, Silval Barbosa (PMDB) tiveram acordo de delação homologado.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (PSB), teria se beneficiado com um esquema no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT). A informação consta na delação de Antônio Barbosa, irmão do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o depoimento, Botelho teria sido beneficiado com um esquema no serviço de gravames de veículos (registro de contratos de financiamento), através de uma empresa ligada a ele. Além do presidente da ALMT, o deputado Mauro Savi (PSB) e o ex-deputado federal Pedro Henry. O G1 não consegiu contato com os outros citados.