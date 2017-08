Fogo em posto de combustível foi provocado por homem que acendeu isqueiro durante abastecimento; VEJA O VÍDEO!

Olhar Direto

Um carro pegou fogo dentro de um posto de combustível, na avenida João Ponce de Arruda, em Várzea Grande, na manhã desta terça-feira (29). Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado em uma caminhonete e depois passado para um veículo (VW Gol). A situação provocou muita correria no local.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado durante um abastecimento. Uma pessoa que estava próximo da bomba de combustível acendeu um isqueiro, o que deu início as chamas.

O fogo atingiu a caminhonete que estava sendo abastecida, que estava com recipientes com combustível na carroceria. Depois, as chamas se espalharam e atingiram o carro de uma funcionária do posto e combustível. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Foram encaminhados para o local três viaturas do Corpo de Bombeiros, que realizaram o combate ao fogo. As chamas foram controladas rapidamente e o rescaldo foi feito para evitar que o incêndio reiniciasse. Um caminhão de combate ao fogo da Infraero também foi utilizado na ação.