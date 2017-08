Sinfra vai recuperar ponte que não suportou peso de carreta carregada de milho

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

A Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta já iniciou as ações para recuperar a ponte que caiu na Vicinal Quarta Sul, próxima da Comunidade Rio Verde. Um desvio foi improvisado para manter o tráfego de veículos na vicinal até o início das obras. A Sinfra já enviou uma PC Escavadeira para auxiliar nas obras.

A ponte de aproximadamente 13 metros de comprimento não suportou o peso de uma carreta carregada com cerca de 50 toneladas de milho. O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (24.08). A carreta tombou e só foi retirada com o auxilio de uma Pá Carregadeira e um caminhão basculante. Já a carga de milho, aproximadamente 800 sacas, caiu no rio e se perdeu.

No final da manhã desta sexta-feira (25.08), o secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida, esteve no local para inspecionar a situação da ponte quebrada e verificar o melhor lugar para a construção de uma nova ponte. De acordo com ele, a ponte danificada será removida, pois a estrutura de madeira foi toda comprometida com o acidente. Todas as pranchas ficaram danificadas e uma das toras de sustentação quebrou.

“Já estamos com a equipe preparada, com o maquinário no local, e vamos remover a ponte danificada e construir uma nova ponte”, disse o Secretário ao explicar que a equipe da Sinfra que recupera pontes e bueiros já estava trabalhando no Setor Sul, fazendo reparos em outras pontes danificadas.