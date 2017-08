Servidores do Detran aprovam indicativo de greve

Em assembleia geral realizada na última quinta-feira (24), os servidores do Detran aprovaram indicativo de greve por tempo indeterminado para o dia 11 de setembro, caso o Governo do Estado não apresente uma proposta plausível à diretoria do Sindicato até a segunda semana de setembro acerca do reajuste salarial da categoria, que está com a tabela defasada desde 2011.

O Sindicato dos Servidores do Detran (Sinetran) esclarece que a decisão de entrar em greve foi tomada justamente porque depois de oito meses de notificações e quatro de mesa de negociação com a Casa Civil e Secretaria de Gestão, o Governo simplesmente negou o reajuste reivindicado e não apresentou proposta alguma à categoria.

“Não há justificativa para que o Governo não reajuste as tabelas salariais da carreira, visto que a defasagem salarial já se estende por seis anos e o Governo não vem cumprindo desde 2015 sequer com a reposição inflacionária nos termos da lei. Vamos agora aguardar a proposta que o governo noticiou que enviará e caso não ocorra, iremos à greve. Se apresentada a proposta à diretoria do Sindicato ela será levada à Assembleia Geral da categoria, onde será avaliada”, explica Daiane Renner, presidente do Sinetran.