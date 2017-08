Juiza espera que obra do novo fórum comece em 2018

As obras para o novo prédio do Fórum da Comarca de Alta Floresta, devem começar no próximo ano, a expectativa é da diretora do Fórum, Dra Milena Ramos, em entrevista ao Jornal O Diário. No final do mês de março, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, Dr Ruy Ramos, esteve em Alta Floresta com a finalidade de visitar a área de 20.000 m², localizada às margens da MT 208, próximo ao IFMT, que foi ofertada pela empresa JMV como doação. Segundo dra Milena, a localização foi aprovada e atualmente estão sendo elaborados os termos de doação, para em seguida iniciar o processo de licitação para a obra. “A nossa expectativa é que no ano que vem o novo prédio já esteja em construção”, afirmou.

No entanto, para algumas pessoas, a nova localização do novo fórum não é muito bem vista, é o caso do advogado Carlos Eduardo Furim, que por meio de sua página no facebook afirmou, “não concordo que o Fórum de Alta Floresta seja construído na frente do Loteamento Hamoa, na MT-208”, tendo seu pensamento acompanhado por vários de seus seguidores. “Muito longe pra quem precisa e não tem locomoção”, disse uma das seguidoras, “Forum precisa ser no centro da cidade”, emendou outro. As opiniões são bem diversificadas, tendo inclusive quem apoie a nova localização. “Eu sou a favor do progresso, acho que Alta Floresta não pode ser resumir só no centro! Como toda cidade em crescimento a locomoção é um detalhe perto da valorização da cidade no total”, afirmou uma internauta.

Para a diretora do Fórum, a questão da distância não é impeditiva, por dois aspectos, primeiro porque o novo prédio ficará numa área de expansão da cidade, segundo, porque o Poder Público Municipal já teria se comprometido a dotar a região do serviço de transporte público. “A perspectiva de crescimento da cidade é naquele sentido, temos já a IFMT funciona do ali, outras instituições e poderes também serão construídas naquela região, então, a tendência realmente e desenvolvimento naquela comunidade”, afirmou a juíza, que reconheceu que as instalações atuais do Fórum já estão bastante precárias. “O atual local definitivamente já não tem mais condições de abrigar todas as demandas que a Comarca tem trazido”.

Segundo o advogado Celso Reis de Oliveira, presidente da 8ª Subsessão da OAB, o novo local trará muitas vantagens para a Justiça, dentre elas a possibilidade de solicitação de elevação da Comarca, cujo um dos itens analisados é justamente a capacidade de abrigar novos servidores. Como está hoje, a elevação é inviável. “Nós advogados também temos que ter uma visão de progresso, é necessário que haja uma evolução nas instalações físicas do fórum, haja vista que há inúmeros defeitos nesta obra, ocasionados pelo tempo e há também falta de espaço físico para que acomode mais servidores, estagiários, para que possa melhora a prestação de serviço jurisdicional, é impossível inclusive de requerermos a possível elevação da Comarca, porque não tem espaço para novos juízes, essa é uma providencia indispensável”, afirmou.

Segundo Celso Reis, a própria OAB já analisa a possibilidade da mudança de localização da sua sede, além de outros órgãos congêneres, como Ministério Público e Defensoria Pública.