Inscrições para o Miss Alta Floresta começam na próxima segunda-feira

Assessoria PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção de Cultura, órgão ligado à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura, realizará em outubro o Miss Alta Floresta 2017. Um grande evento está sendo organizado para escolher a representante da beleza da mulher altaflorestense. As inscrições começam na próxima semana e poderão ser feitas na Diretoria de Cultura, localizada no Centro Cultural do município, na Praça do Avião.

O regulamento do concurso está sendo finalizado e prevê a participação de garotas de 16 a 23 anos. Outros requisitos também constam no documento, como a necessidade de a candidata residir no município. As candidatas inscritas passarão por uma pré-seleção. As inscrições são gratuitas.

Em relação ao evento, que acontecerá na noite de 7 de outubro, a proposta da Direção de Cultura é marcar a escolha da altaflorestense que terá o direito de representar o município em concursos em níveis estadual e nacional. Uma parceria da Direção de Cultura com o comércio local vai assegurar premiação para as mais bem classificadas no Miss Alta Floresta 2017.