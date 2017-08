Após acordo, Jogos Escolares voltará a acontecer em Alta Floresta

Após a divulgação por parte de nossa redação do cancelamento dos Jogos Escolares da Juventude, fase estadual, em Alta Floresta, a movimentação foi grande por parte de todos os envolvidos, tanto por parte do Governo Estadual como do município sede.

Antes mesmo da oficialização por parte do executivo municipal, o Secretário Estadual de Educação e Esportes Marco Marafon conseguiu agir e reverter a situação, e após dialogo com o Prefeito Asiel Bezerra, os Jogos Escolares Estaduais da Juventude vão ser realizados em Alta Floresta.

Em contato com o prefeito municipal de Alta Floresta tivemos a confirmação por parte do mesmo de que o evento irá acontecer. “Tivemos o compromisso do estado em depositar o valor do convênio até o final de semana e iremos sediar os jogos”, confirmou Asiel.

Por outro lado, o Secretário de Estado Marco Marafon demonstrou mais uma vez o seu comprometimento e responsabilidade com o setor publico, e principalmente, com o esporte matogrossense, tomando frente da situação para que o evento acontecesse e não prejudicasse mais de mil atletas. “Temos o compromisso com os nossos atletas e estaremos em Alta Floresta prestigiando a abertura dessa grande festa”, finalizou Marafon.

Após esse acerto, diga-se de passagem, de “gente grande”, a fase estadual irá acontecer em Alta Floresta no período de 28/8 á 03/9 em Alta Floresta nas modalidades de futsal, handebol, voleibol e basquetebol nos naipes masculino e feminino para atletas de 15 a 17 anos. Os campeões de cada modalidade disputarão a fase nacional em Brasília de 16 a 23 de novembro.

Os Jogos Escolares Estaduais da Juventude é um evento do Governo do Estado de Mato Grosso através da Seduc/Sael com o apoio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta.