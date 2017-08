Secretário de Saúde faz balanço de 4 meses de atuação e comemora avanços

Da redação

O Secretário de Saúde de Alta Floresta, Adonis Pacheco Sampaio, fez um “raio x” da atuação frente á pasta desde o dia 17 de abril deste ano. “Nestes quatro meses procuramos trabalhar com foco na economia, pois o município tem serviços bastante importantes que precisam ser prestados à sociedade altaflorestes, esta economia veio com planejamento e com a eficácia da nossa atuação”, afirmou o secretário, ao apresentar o balanço das ações desenvolvidas. “Só para ilustrar um pequeno ato, foi a questão das idas dos nossos veículos para Cuiabá, nós gastávamos com diária de motoristas, a média mensal de R$ 27.000,00 de janeiro até o mês de abril, hoje nós gastamos 9.500 reais”, explicou.

Dentre as ações identificadas está a “recuperação da credibilidade financeira da secretaria”, com o pagamento de mais de 50% de débitos junto a fornecedores, cujos “restos a pagar” de 2016 acumulavam (sem os débitos com obras) R$ 828.780,65. Ainda resta para quitação R$ 420.0993,02.

Sobre as demandas judiciais, afirma o secretário, foi apresentado proposta ao judiciário considerada inovadora e que servirá de modelo para todo o estado, que é “a criação do comitê de negociação para diminuição da judicialização da saúde”, com suporte (para a proposta) do Conselho Nacional do Ministério Publico através da Doutora Carla Albert do município de Porto Alegre – RS.

Quanto à atenção básica, será implantado um projeto, com previsão para lançamento no próximo dia 30, em que Alta Floresta foi escolhida pelo hospital Sírio Libanês (São Paulo) para implantação do protocolo de Doenças Crônicas e Cardiovasculares, “passo importante para melhoria de todo atendimento na Atenção Básica do município, desde da porta de entrada até a referência e contra referência do sistema”, enaltece.

Projetos que estão em andamento na Secretaria de Sáude:

1) CEREST – Centro de Referencia da Saúde do Trabalhador (parado desde 2010);

2) Projeto da FUNASA, mobilização para enfrentamento ao “Aedes Aegypti” e seus agravos;

3) Elaboração do fluxograma da Secretaria Municipal de Saúde, norteador das ações e tarefas e seus níveis hierárquicos;

4) Elaboração da referencia e contra referencia, da rede de atenção a saúde municipal;

5) Implantação de mais equipes da saúde da família; uma equipe atendera os bairros: jardim araras, jardim renascer, buritis, Almeida Prado, outra atendera: jardim primavera e jardim das oliveiras;

6) Habilitação CER – Centro Especializado em Reabilitação;

7) Farmácia em casa , composição da equipe multi profissional para a dispensação e atendimento em domicilio com os critérios estabelecidos em protocolo;

8) Programa Ambulatório geriátrico, atendimento aos idosos com prioridade;

9) Ampliação da atuação do NASF e melhoria do atendimento em grupo a partir da implantação do Protocolo de Doenças Crônicas e cardiovasculares;

10) Reformulação do Conselho Municipal de Saúde, buscando treinamento dos seus conselheiros e paridade na sua representação;

11) Central de Regulação, buscar o tempo todo melhorar a integração município e estado, otimizar a utilização do consorcio para a diminuição das filas de consultas e exames especializados;

12) Perícia Medica, atendimento prioritário aos trabalhadores em desvios de função, para minorar o impacto na folha que hoje gira em torno de R$ 600.000,00;

13) Evolução Tecnológica, dotar ate o final do mês de outubro todos os PSFs, de equipamentos de informática e os seus agentes comunitários de saúde com tabletes com funcionalidade para alimentação do programa ESUS, gerando confiabilidade as informações e aumento da arrecadação;