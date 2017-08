Polícia prende homem com 21 “cubos de maconha”

A Polícia Militar de Alta Floresta realizou no final da tarde desta segunda-feira, 21 de Agosto de 2017, a apreensão de um homem de 24 anos por Tráfico Ilícito de Drogas/ Associação Para o Tráfico Ilícito de Drogas, na Avenida Ariosto da Riva Neto região central do município. O suspeito portava vinte e um cubos de Maconha.

Conforme as informações repassadas pela PM, uma guarnição estava realizando rondas no canteiro central no momento que se deparou com o elemento, que ao avistar a viatura agiu de forma suspeita. Durante a abordagem e revista pessoal foram encontrados 21 cubos de substância análoga a maconha.

O suspeito foi detido e encaminhado a DEL POL que segue investigando o caso.